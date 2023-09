Serie A 2023/2024, adesso si fa sul serio: chi è la vera favorita per lo Scudetto

Il Napoli si riconfermerà? O l'Inter è la vera favorita? Il "nuovo" Milan può reggere il passo dei cugini? Juventus, Roma e Lazio hanno qualche chance di dire la loro? Proviamo a ragionare insieme su quale sia la vera favorita per lo Scudetto 2023/24. Ci aspettano otto mesi e mezzo di grande calcio. Ecco i pronostici delle firme della redazione sport di Today che ogni giorno vi raccontano la serie A. Chi farà festa il 26 maggio 2024? Buon campionato a tutti.

Napoli

Il Napoli si presenta da campione in carica e cerca lo storico bis. La squadra è rimasta quasi la stessa della scorsa stagione con l'importante perdita di Kim, al suo posto è arrivato il giovane brasiliano Natan che dovrebbe iniziare a scendere in campo dopo la sosta. Difficile dire se sarà all'altezza del compito, se così sarà gli azzurri potrebbero puntare ancora con più decisione allo Scudetto. La vera incognita è Rudi Garcia, il suo Napoli con le "piccole" nelle prime due di campionati ha fatto faville, poi con la Lazio ha perso in casa, un campanello d'allarme importante. Il tecnico ha due settimane di sosta e poi affronterà la vera sfida stagionale: competere sulle tre partite alla settimana con una rosa che sembra meno attrezzata di quella di Inter e Milan. A oggi le due milanesi hanno qualcosa di più, per ripetersi il Napoli dovrà aggraparsi a Osimhen, se si dimostrerà la macchina da gol dell'anno scorso, e se anche Kvaratskhelia dovesse confermarsi o addirittura migliorare il suo rendimento, il gap con le altre pretendenti sarà azzerato e al Maradona si ricomincerà a sognare. I "se" però sono ancora troppi per mettere i campani in cima alla lista dei favoriti. (Matteo Oneto)