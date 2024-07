Canada-Uruguay, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

L'Uruguay di Bielsa, contro il Canada della stella Jonathan David, è questa la sfida che vale il terzo posto in Coppa America. La formazione sudamericana ha giocato un bel calcio ed ha sempre vinto fino alla semifinale in cui è stata battuta dalla Colombia che domani notte sfiderà l'Argentina per il titolo continentale. Più accidentato il percorso del Canada che in semifinale è stata battuta dall'Argentina chiudendo così come aveva iniziato il torneo, con un ko ancora con i Campioni del Mondo e sempre per 2-0.

Canada-Uruguay, David per il rilancio

Il Canada spera di ritrovare il vero Joanthan David, stella offuscata di questo torneo in cui ha segnato solo una volta e che nella semifinale ha giocato una partita decisamente sottotono tanto che è stato sostituito dopo un'ora di gioco. L'attaccante sarà ancora titolare così come l'altra stella Davies a sinistra, mentre non ci sarà l'interista Buchanan che si è fatto male e starà fuori a lungo.

Canada-Uruguay, le scelte di Bielsa

Bielsa non dovrebbe cambiare la formazione nonostante la gara non sia di certo la più importante del torneo. In attacco tutto ruoterà intorno a Nunez con Pellistri e Araujo ai suoi fianchi, in difesa giocherà probabilmente centrale il giocatore del Napoli Olivera, con Caceres e Varela sugli esterni. In mediana non ci sarà Bentancur uscito infortunato dall'ultima sfida.

Canada-Uruguay, le probabili formazioni

Canada (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Cornelius, Davies; Laryea, Eustaquio, Koné, Hoilett; David, Larin.

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, N. Araujo, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte, De la Cruz; Pellistri, Darwin Nunez, M. Araujo.

Canada-Uruguay in diretta tv e streaming gratis

La sfida tra Canada e Uruguay sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia sul digitale terretsre e sul sito ufficiale dell'emittente in streaming, in entrambi i casi la partita sarà in chiaro.