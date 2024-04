Serie A, un campione del mondo del 2006 sulla panchina dell'Udinese

E' Fabio Cannavaro il nuovo allenatore dell'Udinese. Il campione del mondo del 2006 prende il posto di Gabriele Cioffi, esonerato dopo il ko di Verona che inguaia i friulani, terzultimi in Serie A con il Frosinone a 28 punti. I bianconeri non retrocedono in B dalla stagione 1993-1994 e sono in A, ininterrottamente, dal 1995-1996. Cannavaro debutta da tecnico nella massima serie dopo l'esperienza, non certo fortunata, della passata stagione in serie B a Benevento.

La carriera da allenatore è iniziata nel 2014 in Cina con il Guangzhou Evergrande, poi Arabia Saudita all’Al Nassr (esonerato in entrambe le esperienze). Ancora Cina con il Tianjin Quanjian (promozione dalla seconda divisione) e di nuovo il Guangzhou Evergrande: in questa seconda esperienza vince Supercoppa di Cina e campionato.

Nel curriculum ha anche due partite da ct della Nazionale cinese, chiamato a rimpiazzare Lippi, diventato nel frattempo d.t. In Italia per la prima volta nella scorsa stagione a Benevento, in serie B,esonerato dopo aver messo insieme 16 punti in 17 partite.

Esordirà con l’Udinese giovedì prossimo nel recupero della partita contro la Roma, che riprenderà dal minuto 72 (quando si era fermata per un malore del difensore giallorosso N’Dicka).

La nota dell'Udinese che spiega la scelta: «La società ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza».