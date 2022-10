Caos Hellas Verona, ecco cosa sta succedendo

Quattro ko di fila, terzultimo posto con 5 punti in classifica, 8 gol fatti e 17 subiti. Il Verona dei sogni di qualche mese fa non esiste più. Ecco perché il presidente Setti questa settimana ha deciso di esonerare il tecnico Cioffi, probabilmente il meno responsabile della disfatta d'inizio stagione degli scaligeri, cercando in un cambio in panchina una disperata sterzata verso la salvezza. Ma la decisione della società, e del ds Marroccu, finito prepotentemente nel mirino dei tifosi gialloblu, non ha riportato la calma nell'ambiente. Anzi, lo ha infiammato ancora di più. Setti e Marroccu avevano puntato su Diego Lopez, reduce da esoneri in serie tra Cagliari e Brescia. L'arrivo del tecnico uruguaiano ha scatenato le ire dei tifosi, che hanno chiesto a gran voce un immediato dietrofront del club. Il presidente, quindi, ha azzerato anche il potere del ds (di fatto, sfiduciandolo) e ha ascoltato la voce del popolo e del gruppo storico all'interno dello spogliatoio, che chiedeva alla società di puntare su Salvatore Bocchetti, attuale tecnico della Primavera dell'Hellas, nelle ultime stagioni giocatore e poi collaboratore sia di Juric che di Tudor (era il vice l'anno scorso), gli ultimi due amatissimi allenatori della formazione veronese. Bocchetti era, in sostanza, anche la scelta preferita dal patron, che ci ha messo poco a chiamarlo in sede per offrirgli il posto (retroscena: in un primo momento, il tecnico della Primavera aveva rifiutato, preferendo il posto nelle giovanili almeno fino a fine stagione...).

Toccherà a Bocchetti, quindi, ma con deroga, perché l'ex difensore napoletano dello Spartak Mosca non ha il patentino per allenare in A (al momento ha la licenza Uefa A). L'ex difensore del Genoa ha già diretto il primo allenamento, una sorta di prova generale in vista della sua ufficializzazione alla guida della prima squadra. Avrà due mesi di tempo per guadagnare la fiducia del club, poi potrà essere affiancato - in caso di conferma - da un allenatore "prestanome", come spesso capita in queste situazioni. La società avrà tutta la pausa del periodo del Mondiale per valutare e decidere. In caso di flop di Bocchetti, nella lunga sosta potrà scegliere eventualmente un nuovo tecnico. Nel frattempo, però, al giovane debuttante si chiede di rimettere in carreggiata una squadra che sbanda clamorosamente e che non sembra nemmeno lontana parente di quella che un anno fa, con Barak, Caprari e Simeone, spesso incantava e faceva sognare il Bentegodi e rischiava di ritrovarsi in Europa a fine stagione.

Domenica prossima c'è il Milan: debutto di fuoco - e da ex di turno - per Bocchetti come allenatore in serie A.