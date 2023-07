Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile

Sarà probabilmente l'ultimo capitolo di una carriera già leggendaria. Dopo aver vinto tutto in Europa, dall'anno prossimo Carlo Ancelotti sarà l'allenatore della nazionale brasiliana di calcio, la panchina più prestigiosa del pianeta. Se ne parlava da mesi, tra indiscrezioni e smentite.

Il tecnico di Reggiolo sarà l'allenatore dei verdeoro a partire dalla Copa America 2024 (che si disputerà tra giugno e luglio dello stesso anno negli Stati Uniti) una volta scaduto il suo contratto con il Real Madrid. Lo ha fatto intendere la Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), che poi in un comunicato stampa ha annunciato che il visionario Fernando Diniz, allenatore della Fluminense, sarà responsabile ma solo "ad interim" dei cinque volte campioni del mondo per le sei partite di qualificazione ai mondiali 2026, fino a quando Ancelotti non assumerà il ruolo di allenatore.

Ancelotti, 64 anni, è sotto contratto con il Real Madrid fino al giugno 2024 e ha dichiarato pubblicamente di voler continuare per tutta la stagione (anche se non è detto che le novità di queste ore non avranno conseguenze anche prima della prossima estate). Terminano così, con la fumata bianca, mesi di trattative tra l'Europa e il capo della FA brasiliana Ednaldo Rodrigues, che ha sempre considerato Ancellotti come la sua opzione preferita. L'allenatore del Brasile Tite, in carica dal 2016, si era dimesso dopo la sconfitta contro la Croazia nei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar a dicembre. Ancelotti diventerà il quarto straniero ad assumere la guida della Selecao, il primo in quasi 60 anni.

L'allenatore emiliano aveva detto più volte che si sarebbe ritirato dopo quest'ultimo periodo al Real, dopo quasi trent'anni di panchina. Alla fine, si è lasciato sedurre dal Brasile. Lo attende una sfida enorme ma incredibilmente affascinante. I cinque volte campioni del mondo inseguono la loro sesta stella dall'ultimo titolo del 2002. Ancelotti nella carriera da allenatore ha vinto due volte la Champions League sia con il Milan che con il Real Madrid. Ha anche vinto scudetti nazionali in Inghilterra con il Chelsea, in Germania con il Bayern Monaco e in Francia con il Paris Saint-Germain, oltre che con Real e Milan. Ora punta al titolo mondiale.

