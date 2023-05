Ancelotti-Brasile: perché il tecnico emiliano potrebbe essere il nuovo c.t.

La sconfitta, difficile da digerire, maturata nella semifinale di ritorno di Champions potrebbe aver sortito l’effetto di allontanare Carlo Ancelotti dalla panchina del Real Madrid. Un biennio decisamente fortunato, quello all’insegna del “Carletto bis” alla guida del Blancos, in cui il tecnico emiliano ha portato a casa un clamoroso en-plein vincendo uno scudetto, il titolo continentale e Supercoppa spagnola dodici mesi fa, più la Supercoppa europea, la Coppa del Mondo per club e la Coppa del Re nella stagione attuale. Sei trofei messi in bacheca, addirittura meglio di quanto fosse riuscito a fare nella sua prima esperienza iberica a Madrid, quando si fermò a quattro senza riuscire a sopravanzare Atletico Madrid e Barcellona nella Liga. Eppure, lo scenario che si sta delineando sembra diverso da quello di una ventina di giorni fa, quando Ancelotti a margine della conferenza stampa precedente al match contro l’Almeria, aveva sgomberato il campo da ogni possibile equivoco chiarendo l’intenzione di onorare il contratto in essere, con scadenza 2024.

Lo ha fatto anche dopo il brutto 4-0 che ha eliminato il Real dalla corsa per la Champions, un passo falso clamoroso viste le proporzioni della sconfitta, fugando i dubbi sulla sua permanenza e archiviando il k.o. come fonte di insegnamento per il futuro. Che, però, la dirigenza starebbe pensando di pianificare con una guida tecnica diversa: non tanto per carenza di obiettivi raggiunti – in due anni è stato messo a segno il Grande Slam, con una vittoria in ogni competizione affrontata – quanto per il flop in campionato e nella massima rassegna continentale, traguardi evidentemente ritenuti prioritari dal club.

Ecco perché, a distanza di mesi, torna nuovamente in auge l’ipotesi Brasile. Secondo alcune indiscrezioni, già nel mese di febbraio Ednaldo Rodrigues, presidente della federcalcio brasiliana, aveva indicato il mister emiliano come il candidato numero uno per la seleçao dopo le dimissioni di Tite, seguenti al flop dei verdeoro nella kermesse iridata del Qatar. Rumors ripresi dalla Espn che aveva fornito addirittura i dettagli sull’operazione: contratto triennale fino ad agosto 2026, a conclusione cioè della prossima Coppa del Mondo. L’idea di costruire un nuovo ciclo con uno dei tecnici più vincenti attualmente in attività aveva trovato peraltro conforto nella nomina di Ramon Menezes, c.t. della selezione verdeoro, come allenatore ad interim e pertanto semplice traghettatore in attesa della scelta definitiva operata dalla Federazione.

Probabile che per l’eventuale ufficializzazione si attenderà la conclusione della stagione – mancano ancora quattro giornate alla conclusione della Liga – e per le prime convocazioni del Brasile relative agli impegni di giugno sarà ancora Menezes a pilotare la seleçao, ma l’approdo del primo allenatore straniero sulla panchina verdeoro costituisce comunque una pista caldissima. E le conferme arrivate dall’entourage brasiliano sul nome di Ancelotti - peraltro dopo le smentite di questo inverno - sembrano avvalorare tale ipotesi, che permetterebbe ad uno dei tecnici più vincenti della storia di aggiungere un altro record al suo già ben fornitissimo palmares.