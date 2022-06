Il Napoli si iscrive all’asta per Carlos Soler

Il nodo Fabian Ruiz andrà sciolto il prima possibile per poter progettare il futuro. Il Napoli aspetta di capire come continuerà la trattativa per il rinnovo dello spagnolo che è in scadenza nel 2023 e se non dovesse firmare il prolungamento dovrà essere ceduto per evitare l’addio a parametro zero. La volontà del giocatore sarebbe quella di tornare in Spagna dove non mancano gli interessati, il Real Madrid in primis con Ancelotti che stravede per lui e che ha bisogno di forze fresche a centrocampo dove Modric e Kross viaggiano verso la fine della carriera.

Calciomercato Napoli, Carlos Soler nel mirino

Così se Fabian Ruiz alla fine dovesse lasciare Napoli ci sarà bisogno di un nuovo centrocampista di qualità, un profilo importante che però non abbia costi troppo elevati. In Spagna Giuntoli potrebbe sfruttare l’occasione Carlos Soler del Valencia. Il centrocampista, nato ala e quindi tecnicamente molto dotato con ottime capacità non solo di palleggio ma anche di inserimento, è nella stessa situazione di Fabian Ruiz.

Il contratto è in scadenza nel 2023 e il Valencia avrebbe già deciso di cederlo. La particolare posizione potrà favorire l’abbassamento dei costi dell’operazione per l’iberico di 25 anni, ma per acquistarlo il Napoli dovrà battere una folta e agguerrita concorrenza

Tutti vogliono Carlos Soler

Carlos Soler infatti è nel mirino del Barcellona che però non ha liquidità in cassa e quindi potrà muoversi solo dopo le cessioni. Questo ritardo potrebbe fargli perdere l’occasione e favorire ad esempio l’Atletico Madrid che potrebbe cedere De Paul e quindi starebbe cercando un sostituto. In Italia lo spagnolo non piacerebbe solo al Napoli, su di lui ci sarebbe anche la Juventus alla disperata ricerca di qualità in mezzo al campo dove Allegri è pronto a salutare Arthur, Ramsey, Mckennie e forse anche Rabiot, dando così il via ad una vera e propria rivoluzione. Il solo Pogba, ormai pronto a tornare a Torino, non basterà per completare il reparto.