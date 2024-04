Dalle scommesse al razzismo, nasce la carta dei doveri dei calciatori

Un giro di vite sul comportamento dei calciatori con regole più strette, una sorta di codice deontologico per evitare che le prime pagine dei giornali si riempiano ancora di fatti incresciosi dovuti al comportamento dei giocatori. L'idea arriva direttamente dal Ministro dello Sport Abodi che annuncia sulle pagine di Repubblica la nuova carta dei doveri.

La nuova carta dei doveri per i calciatori

Nulla di estremamente nuovo in realtà, anzi la gran parte dei pilastri fondamentali del codice sono già presenti in quello che può o non può fare un calciatore, ma magari una rinfrescata potrebbe essere utile visti gli ultimi scandali. Così si partirà dal concetto risaputo ma ultimamente non seguito da tutti che nessuno potrà scommettere in ambito sportivo, non sarà una novità anche il divieto di usare droghe o sostanze dopanti, tra i principi fondamentali anche non utilizzare le piattaforma pirata per contenuti audiovisivi. Infine la lotta al razzismo con il divieto di adottare comportamenti o linguaggi razzisti o discriminatori.

Secondo il Ministro codici etici e comportamentali non bastano più e quindi è possibile che questa nuova carta dei doveri venga inserita al momento della firma dei contratti dei giocatori con i rispettivi club per dargli maggiore valore.