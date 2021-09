Salernitana, Castori a rischio esonero: i nomi dei possibili sostituti

Ancora una sconfitta per la Salernitana. I granata, nella giornata di domenica 26 settembre, sono stati superati per 1-0 dal Sassuolo, incassando il quinto ko in sei gare di Serie A dopo quelli con Bologna (3-2), Roma (4-0), Torino (4-0) e Atalanta (1-0). Un avvio di stagione estremamente complicato per i campani, che, nonostante l'arrivo in sede di mercato del francese Franck Ribery, navigano all'ultimo posto della classifica con appena un punto conquistato fin qui (il pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta contro il Verona) e già a -3 dalla zona salvezza. E adesso la panchina di Fabrizio Castori, eroe della promozione dello scorso anno, inizia a traballare.

Salernitana, Castori in bilico: i possibili sostituti

Il destino del tecnico sarebbe infatti ormai appeso ad un filo, con la sfida di sabato prossimo dell'Arechi contro il Genoa probabilmente decisiva per la sua permanenza a Salerno. In caso di nuovo ko la società sarebbe infatti pronta a dare il benservito all'allenatore marchigiano, optando per un cambio in panchina per dare una scossa all'intero ambiente e tentare di far svoltare la stagione. Diversi i nomi che la dirigenza avrebbe già messo sul proprio taccuino, a partire da quello di Fabio Liverani, ex allenatore di Lecce e Parma, per arrivare a Davide Nicola, ai box dopo l'esperienza al Torino. In lizza anche Rolando Maran (ex, tra le altre, di Chievo, Cagliari e Genoa), Giuseppe Iachini, negli ultimi due anni a Firenze, e l'ex Stefano Colantuono, già a Salerno per un anno tra il 2017 e il 2018.