Cavan Sullivan, l'esordio a 14 anni in MLS e un futuro già scritto

Un nuovo record è stato scritto e, per chi conosce il calcio americano, non sembra essere una grande sorpresa. Cavan Sullivan questa notte ha esordito con i Philadelphia Union in MLS, campionato professionistico di calcio americano, a soli 14 anni e 293 giorni. E' diventato così il più giovane atleta di sempre ad esordire in una massima competizione dello sport USA, un primato che sarà difficilmente battibile.

Cavan Sullivan però non è un nome nuovo a quelle latitudini, di lui si parla da molto tempo come una prossima stella del calcio non solo americano, infatti il suo futuro è già definito: giocherà nel Manchester City. I citizens si sono assicurato questa giovane promessa da qualche mese pagando al suo attuale club una cifra tra i 2 e i 5 milioni di euro a cui andrà aggiunta una quota della successiva cessione. La corsa alla stellina è stata lunga e tortuosa, in tanti lo avevano messo nel mirino, si parla anche di Real Madrid e Bayern Monaco. Alla fine l'ha spuntata il City che però, per le regole del calcio britannico, non lo potrà portare alla corte di Guardiola prima dei 18 anni.

Resterà quindi nel calcio americano fino a quel giorno? Difficile perché il City Group potrebbe portarlo in Europa ben prima appoggiandosi agli altri club che detiene in altri paesi, come il Girona in Spagna e il Palermo in Italia. L'idea potrebbe essere questa: se Sullivan dovesse davvero dimostrare di avere talento in MLS potrebbe partire verso una delle squadre satellite del City Group e iniziare a sperimentare il calcio europeo e infine approdare già pronto al Manchester City.

Sarà così? Sul talento scommettono in tanti, il piede sinistro sembra fatato ma a stupire i suoi allenatori è la sua attitudine e la mentalità che lo sta portando a bruciare tutte le tappe. Ora la domanda è: saprà reggere tutto questo alla sua tenera età, oppure sparirà come un Freddy Adu qualunque? Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda, nel frattempo c'è un ragazzino di appena quattordici anni che gioca insieme ai "grandi" e sogna, una bella favola da scrivere pagina dopo pagina.