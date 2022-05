Cavani, ritorno in Italia? Due club di A sul Matador

Non proseguirà l'avventura di Edinson Cavani con la maglia del Manchester United. Ad annunciarlo lo stesso club inglese, che, attraverso i propri canali, ha ufficialmente salutato l'attaccante uruguaiano, il quale non rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils. Un'esperienza non esaltante quella del Matador in Inghilterra, con un bottino di sole 19 reti in 59 presenze nel corso di due stagioni. E adesso, per il giocatore, si apre la prospettiva di un ritorno in Italia, dove è già stato protagonista per sei stagioni e mezzo dal 2007 al 2013 con i colori di Palermo prima e Napoli poi.

Cavani, sul Matador gli occhi di Salernitana e Fiorentina

Su Cavani, come confessato dallo stesso presidente Iervolino, ha infatti messo gli occhi la Salernitana, reduce da una clamorosa salvezza raggiunta al termine di una pazzesca cavalcata nelle ultime giornate di campionato. Il club granata, in vista della prossima stagione, vuole regalare alla tifoseria un nome di grido e proprio quello dell'ex Psg è finito sul taccuino della dirigenza. Prima di tentare l'affondo, tuttavia, i granata vogliono accertarsi delle condizioni fisiche dell'attaccante, alle prese negli ultimi anni con qualche problema di troppo.

Ma Cavani non è finito nel mirino solamente della Salernitana. El Matador è infatti un'idea anche della Fiorentina, che difficilmente riscatterà Piatek dall'Herta Berlino e che avrà quindi bisogno di inserire in rosa un nuovo attaccante. Per far sì che l'uruguaiano possa tornare in Italia, tuttavia, è necessario che il calciatore accetti una drastica riduzione del proprio ingaggio: nessun club del nostro calcio, infatti, può, garantirgli quei quasi 13 milioni di euro da lui attualmente percepiti.