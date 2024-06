Cavese in Lega Pro, sfiderà la Juventus Next Gen: la composizione del Girone C

Ci sarà la Juventus Next Gen nel Girone C di Serie C. Questa mattina si è riunito il Consiglio Direttivo della Lega Pro e sono stati definiti i tre gironi per la prossima stagione sportiva. Sarà la formazione bianconera a completare l’organico dei venti club nel raggruppamento meridionale. La neopromossa Cavese si ritroverà ad affrontare anche le altre sei campane (Avellino, Benevento...