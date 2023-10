Lazio, in Champions niente doccia "scozzese": ma la vera sfida è ripetersi in campionato

Dalla “Zona Cesarini” alla Zona Lazio il passo è stato breve. E’ ancora il minuto 95 a regalare alla Lazio punti pesanti in Champions: con l’Atletico Madrid ci aveva pensato il Provedel-goleador, con il suo colpo di testa vincente buono per ristabilire la parità nel debutto stagionale europeo contro i Colchoneros. Al Celtic Park è invece toccato a “San” Pedro vestire i panni di uomo della provvidenza: rete nell’ultimo giro di lancette e Glasgow espugnata, tra il delirio dei quasi mille tifosi biancocelesti presenti per festeggiare un successo che calma le acque, divenute agitate dopo il quarto k.o. patito in campionato. Una buona abitudine, quella di andare a bersaglio agli sgoccioli della partita, che è stata in fondo ereditata dal periodo in cui Caceido militava con la maglia laziale: delle 33 reti segnate, ben sei sono arrivate - firmate dal colombiano - poco prima del triplice fischio, buone per raccogliere almeno un punto nell’economia del risultato finale.

Un’altra pagina europea che contempla un lieto fine, quindi, con tanto di “benedizione” della Uefa. Che lo scorso turno aveva inserito Provedel tra i papabili per il premio di miglior gol di giornata, ed ora lo ha messo in nomination per la miglior parata del secondo turno (quella effettuata sul calcio piazzato di Hatate), oltre ad conferire a Vecino – divenuto ormai una pedina essenziale in questo avvio di stagione nella squadra capitolina – l’award come miglior giocatore della partita disputata in Scozia. Di certo, la Lazio in versione “europea” non difetta in carattere, ed anche le rotazioni effettuate da Sarri hanno sortito l’effetto di non far perdere né equilibrio né solidità alla squadra, specie in un centrocampo che visto Guendouzi nelle vesti di “back-up” di Luis Alberto – soluzione che potrebbe anche trovare maggiore applicazione in futuro, perché no anche dal 1’ – e Vecino impiegato come play con la rinuncia a coloro i quali sono stati identificati come registi di ruolo, ovvero Cataldi e Rovella.

La migliore Lazio, finora, è insomma quella vista in Europa, con l’unica eccezione forse rappresentata dal blitz di Napoli. Servirà quindi conferire anche a quella impegnata in Serie A gli stessi, accattivanti connotati. La gestione contemporanea di due competizioni è stata, nell’era Sarri, un tema sempre particolarmente caldo. Come lo è la vicinanza degli impegni che portano a scendere in campo – e viaggiare, elemento che magari non viene sempre opportunamente sottolineato ma può anche eliminare un intero giorno di allenamenti – molte volte nell’arco di un mese. La vera sfida, quindi, diventerà questa: condurre il gruppo a vincere e convincere in entrambi i palcoscenici, senza trascurare né la Champions, né il campionato. A partire dall’incontro di domenica pomeriggio contro l’Atalanta, match che nasconde mille insidie e che non contempla molte alternative. Perdere ulteriore contatto col gruppo di testa sarebbe infatti oltremodo deleterio, e per non incorrere in tale rischio, servirà la Lazio “europea”.