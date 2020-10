Celtic-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver superato i turni preliminari, il Milan è pronto ad iniziare il suo percorso nella fase a gironi di Europa League. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 2-1 nel derby contro l'Inter in campionato, faranno visita giovedì 22 ottobre agli scozzesi del Celtic nella prima giornata del gruppo H (fischio d'inizio alle 21).

Celtic-Milan, le scelte dei due allenatori

Stefano Pioli dovrebbe affidarsi al collaudato 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione. In difesa, a protezione di Donnarumma, spazio per Dalot (all'esordio), Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. A centrocampo ci sarà la coppia Tonali-Kessié, mentre Castillejo, Diaz e Krunic, vista anche l'assenza per infortunio di Calhanoglu, sono i tre maggiori candidati ad agire alle spalle dell'inamovibile Zlatan Ibrahimovic. I padroni di casa del tecnico Lennon dovrebbero invece rispondere con un 3-5-2, affidandosi là davanti al tandem Elyounoussi-Griffiths.

Celtic-Milan in tv e streaming

La gara Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8 a partire dalle 21 e sull'emittente satelittare Sky, detentrice dei diritti televisivi dell'Europa League. Il match sarà inoltre visibile anche in streaming sul sito ufficiale di TV8 e, per gli abbonati Sky, utilizzando Sky Go su pc e notebook. Per dispositivi mobili quali smartphone e tablet sarà necessario aver prima scaricato l'applicazione iOS e Android.

È infine possibile usufruire di Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Celtic-Milan, le probabili formazioni

Celtic (3-5-2): Barkas; Ralston, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Elyounoussi, Griffiths. All.: Lennon

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli