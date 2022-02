Cessione Atalanta: un fondo americano vorrebbe la Dea

L’Atalanta potrebbe essere ceduta ad un fondo americano. La voce gira da qualche settimana, è stata smentita dalla società che poi non ha pià commentato, ma i rumors non si sono fermati. Questa mattina c’è chi parla addirittura di due diligence conclusa in maniera positiva e closing in arrivo. Termini tecnici che in sostanza singnificano che gli statunitensi avrebbero già analizzato la situazione finanziaria e trovato l’accordo per acquistare il club.

Atalanta ceduto ad un fondo americano per 350 miloni?

L’operazione sarebbe quindi in piedi, anche se il condizionale è d’obbligo, ma non si sa ancora chi sia il fondo interessato a prendersi una delle più importanti realtà del calcio italiano, e quasi sicuramente la più in salute visto il bilancio in attivo. La rosa a disposizione, il Gewiss Stadium migliorato, i traguardi degli ultimi anni e la gestione generale hanno fatto schizzare il valore del club che potrebbe essere pagato ben 350 milioni di euro.

Tutte voci, come detto, che stanno imperversando a Bergamo. La famiglia Percassi potrebbe davvero cedere l’Atalanta nelle prossime settimane? La domando da un milione di dollari è prorio questa, i proprietari sono infatti grandi tifosi nerazzurri e sono tra i principlai artefici di questo gioiello che prima si è preso un posto tra le migliori in Italia e poi ha scalato posizioni in Europa arrivando a centrare la qualificazione in Champions League ed entrando nelle prime otto al primo colpo. I rumors raccontano che la cessione della società, o di una quota di questa, non taglierebbe fuori i Percassi che rimarrebbero a guidare l’Atalanta, l’ipotesi sarebbe quella di un potenziamento finanziario della Dea. Insomma la vittoria di ieri con l’Olympiakos ha allontanato i venti della cris, ma sembra proprio che i nerazzuri stiano giocando di questi tempi una doppia partita, in campo e fuori.