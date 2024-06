Non sarebbe un terremoto, ma qualcosa potrebbe cambiare nel Genoa del futuro. In ambienti finanziari continuano le voci sulla possibile cessione del Genoa da parte della 777 Partners, società che ha acquistato il Grifone da Preziosi riportandola in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria e conquistando una salvezza più che tranquilla nel massimo campionato italiano appena concluso...