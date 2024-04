Il Barcellona piomba su Kvaratskhelia

C'è il Barcellona su Kvaratskhelia e l'addio del georgiano non è un'ipotesi da escludere. Il suo agente e la dirigenza del Napoli si incontreranno presto per parlare del rinnovo di contratto, le posizioni, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport non sono molto vicine. De Laurentiis arriverebbe ad offrire 4 milioni di euro a stagione, quasi il triplo dell'attuale stipendio, ma la controproposta dell'entourage del giocatore è di 5 milioni.

Cessione Kvaratskhelia, il Barcellona all'assalto del Napoli

Della situazione potrebbero approfittarne in tanti. L'ala l'anno scorso è stata tra i protagonisti dello Scudetto e il ricordo è probabilmente rimasto indelebile in tanti scout. Difficile capire quanto può valere oggi dopo un'annata da incubo in cui è scivolato insieme a tutta la squadra, con colpe quindi da condividere. Il talento però è cristallino e con un Napoli fuori dalla Champions League, le pretendenti avrebbero più di un motivo su cui far leva.

La prima a farsi avanti potrebbe essere il Barcellona che dopo la conferma di Xavi ha rimesso nel mirino Kvara, di cui il tecnico è grande estimatore. Il pressing partirà e non è escluso che il Napoli abbia la possibilità di resistere durante la prossima estate.