Cessione Monza, accordo vicino ma Galliani resta

L'era Finivest sarebbe vicina alla conclusione per il Monza. La società brianzola, al suo secondo anni di fila in Serie A, è vicina alla cessione a Orienta Capital Partners, che da tempo sta trattando per acquistare il club. Sabato il socio dell'azienda Augusto Balestra è stato al Dall'Ara durante Bologna-Monza, secondo molti un indizio che porterebbe all'accelerata definitiva per l'acquisto della squadra.

Il Monza vicino alla cessione, Galliani resta in sella

Vicino a Balestra nello stadio di Bologna c'era anche Adriano Galliani che non dovrebbe abbandonare il Monza, anzi anche nella nuova gestione avrebbe la carica di Amministratore Delegato. Orienta sta trattando per entrare nel club con almeno il 60% delle quote, un investimento da 100 milioni, con le restanti che resterebbero almeno inizialmente a Finivest.

Il passaggio sembrerebbe quindi molto vicino con Orientra che avrebbe ormai superato la concorrenza di alcuni gruppi arabi e statunitensi che, secondo i rumors, avevano approcciato la dirigenza del Monza nel recente passato senza però poi alzare il pressing.