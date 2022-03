Gli americani ora puntano il Napoli, un fondo pronto all'offerta

L’invasione americana in Serie A continua. Dopo Fiorentina, Roma, Milan, Bologna, Venezia, Spezia e Genoa c’è chi sussurra che anche il Napoli potrebbe diventare a stelle e strisce. De Laurentiis non commenta i rumors, che a dire il vero si presentano ormai da alcuni mesi, e tira dritto per la sua strada cercando di mantenere la squadra ad alti livelli e sognando di riportare lo Scudetto sotto il Vesuvio.

Il Napoli verrà ceduto agli americani?

Nessun commento, nessuna smentita, ma tante voci che oggi parlano dell’interessamento del fondo Sixth Street con sede in California con asset per un valore totale di circa 60 miliardi. La società negli ultimi mesi avrebbe iniziato a sviluppare alcuni progetti in Italia, mosse che sarebbero il preludio all’accelerate per l’acquisizione del Napoli. L’offerta, seconda la Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare a breve sul tavolo di De Laurentiis, anche se ovviamente non si conoscono i dettagli.

Il presidente dal canto suo non ha ancora deciso cosa fare. Valuta il suo club 700 milioni di euro, ma non ha ancora le idee chiare sulla eventuale cessione. Nessuno sa cosa succederà e nel frattempo il patron sta cercando di sviluppare un nuovo progetto con la società Elysian Park specializzata nel marketing sportivo. L’idea del primo tifoso azzurro è quella di sviluppare una strategia per cercare di coinvolgere sempre di più i tifosi del Napoli lontano dall’Italia. Un progetto ambizioso da sviluppare insieme ad un’azienda leader nel settore con sedi sia negli Stati Uniti che a Londra.

Sembra quasi un lascia o raddoppia, da una parte il fondo americano che si sarebbe fatto avanti e che valuterebbe l’offerta, dall’altra una nuova strategia per rendere il Napoli ancora più forte a livello economico. Come finirà non è dato sapersi al momento ma da qui ai prossimi mesi bisognerà prestare molte attenzioni a cosa succederà dalle parti di Castelvolturno.