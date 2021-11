Cessione Salernitana: tempo quasi scaduto, ma le offerte non mancano

Un’estate passata con il rischio dell’esclusione dal campionato di Serie A evitata in extremis e una data di scadenza. La Salernitana ha tempo fino al 31 dicembre per trovare un nuovo padrone e il trust arrivato ad agosto sembra vicino a trovare una soluzione.

Cessione Salernitana: è il momento decisivo

Il tempo stringe e le ultime notizie parlano di tante cordate interessate al club campano pronte allo scatto decisivo per l'acquisto della società. Entro il 15 novembre dovranno essere formalizzate le offerte che dovranno portare alla cessione della Salernitana, ma le preoccupazioni per il futuro sembrano essere molte meno rispetto al recente passato.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti sono quattro le trattative aperte, con due che sembrano essere pià concrete di altre anche se i nomi restano top secret. La prima è una cordata italiana, mentre la seconda è riconducibile ad un fondo estero, sarebbe il secondo ad arrivare in Serie A nel giro di pochi mesi dopo che la 777 Partners ha acquistato il Genoa a settembre.

Salernitana, la cessione entro il 31 dicembre

Le offerte per il dopo Lotito, che con la promozione in Serie A ha dovuto rinunciare alla proprietà della società come da regolamento, non mancano e il tempo delle scelte è arrivato. La road map infatti è fissata, da tempo a dire il vero. Entro la prossima settimana dovranno essere concretizzati gli interessi, la fine delle trattativa invece dovrà arrivare entro il 31 dicembre, termine ultimo per evitare conseguenze sportivamente drammatiche. Se la cessione della Salernitana non dovesse arrivare entro la fine dell’anno, infatti, ci sarà l’esclusione dal campionato di Serie A.

La squadra nel frattempo prepara la delicatissima sfida di oggi all’Olimpico contro la Lazio dell’ex presidente Lotito. Una gara difficile in cui Colantuono cerca l’impresa per provare ad uscire per la prima volta da inizio campionato ad oggi dalla zona retrocessione.