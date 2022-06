Cessione Sampdoria, si muovono i fondi americani

l rigore parato da Audero a Criscito e gli ultimi punti conquistati con il fiatone, ma comunque messi in cascina, hanno regalato un finale di campionato decisamente emozionante ai tifosi della Sampdoria. La festa salvezza però è già alle spalle, adesso si pensa al futuro, e ad una società che è ufficialmente in vendita dopo l’addio di Massimo Ferrero. Il club si è affidato ad un advisor che sembra non abbia avuto molti problemi a trovare i primi soggetti interessati soprattutto negli Stati Uniti d'America, proprio la permanenza in Serie A ha mantenuto alto l’appeal di una squadra che nel frattempo ha blindato Giampaolo, la conferma è arrivata la settimana scorsa.

Cessione Sampdoria: americani in prima fila

Secondo le ultime indiscrezioni gli interessamenti sarebbero tre, di cui due molto avanti nello studio della situazione e, a quanto pare, già in fase avanzata nella due diligence. Presto potrebbe arrivare anche un’offerta ufficiale per l’intero pacchetto blucerchiato.

Sui nomi ovviamente c’è massimo riserbo, le trattative includono infatti delle clausole di riservatezza e nessuno ha ancora ufficialmente dichiarato il proprio interesse. Secondo il portale tuttomercatoweb, uno dei fondi interessati sarebbe quello che fa riferimento a David Blitzer, che ha già parecchi interessi nel calcio avendo investito in Premier League nel Crystal Palace, in Germania dell'Augsburg e ancora in Spagna nell’Alcorcon, in Belgio nel Beveren e negli states nel Real Salt Lake.

Pallotta non è interessato alla Sampdoria

E’invece da escludere un coinvolgimento dell’ex presidente della Roma James Pallotta, lo stesso diretto interessato nei giorni scorsi aveva immediatamente smentito la notizia di un suo interessamento per la Sampdoria.

Adesso è il momento dell’attesa, i genovesi devono trovare in fretta una soluzione, senza però sbagliare la scelta, chi arriverà dovrà dare solidità e magari riuscire a riportare in alto la Samp dopo l’era Ferrero.