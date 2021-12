Cessione Sampdoria, Vialli e non solo: tre i possibili acquirenti

Massimo Ferrero è statao arrestato ieri a Milano, e ora non è più il presidente della Sampdoria. La squadra si allena a Bogliasco cercando di mantenere la concentrazione, ma i guai giudizari dell’ex patron sono nubi nere che stazionano sopra al Mugnaini. I tifosi aspettano di capire cosa succederà adesso, con la cessione che diventa molto più di una semplice idea. Ferrero nei giorni scorsi aveva detto di essere stanco, ma di voler cedere solo per una offerta congrua, stessa posizione della scorsa estate.

Cessione Sampdoria, tre acquirenti per il dopo Ferrero

Ora però le cose potrebbero essere cambiate e le cordate per acquistare le Sampdoria starebbero affilando le armi per accquistare il club blucerchiato. In pole position, secondo Il Secolo XIX, ci sarebbe ancora il duo Dinan-Vialli, con l’ex bomber blucerchiato vero e proprio sogno dei supporters blucerchiati già cullato, senza fortuna, tra giugno e luglio scorso. Alcune voci parlano di una nuova accelerata per l’acquisto della società con possibile chiusura già entro Natale. Rumors, niente più, anche perché ci sarebbero altri due concorrenti in corsa.

Nelle ultime ore sono ripartite le voci su Chisoli che già in passato aveva provato a sondare il terreno insieme a Volpi e Baraldi, anche se alle loro spalle ci sarebbe il gruppo Segafredo. Infine c’è l’idea esotica, quella portata avanti proprio da Ferrero con alcuni contatti già avviati con il Fondo Dubai. Secondo alcuni rumors un nuovo appuntamento sarebbe in programma nelle prossime settimane, a questo punto con Vidal ora proprietario legale della Sampdoria.

Massimo Ferrero, travolto dai guai giudizari potrebbe così presto passare la mano, la cessione della società è quello che chiedevano i tifosi a gran voce ormai da tempo, ora potrebbe essere arrivato il momento giusto con il sogno Vialli e almeno altre due cordate pronte a sfidarlo.