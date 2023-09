Cessione Torino, un fondo avrebbe contattato Cairo

Il Torino ha iniziato il campionato tra luci e ombre, la squadra di Juric ha pareggiato all'esordio con il Cagliari, poi ha perso con il Milan 4-1 e infine ha avuto la meglio sul Genoa all'ultimo respiro. L'arrivo di Zapata e il "no" di Buongiorno all'addio sono stati i veri "botti" del mercato, arrivati entrambi nelle battute conclusive, che però non sono bastati per riportare il sereno tra tutti i tifosi e Urbano Cairo. Dopo oltre dieci anni il rapporto non è dei migliori, in molti vorrebbero più ambizioni e più investimenti per portare il Toro tra le grandi d'Italia, obiettivi sicuramente non facili.

Cessione Torino, un fondo tenta Cairo

Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW, nonostante gli ultimi campionati non proprio di livello altissimo, il Torino sarebbe entrato nel mirino di un fondo d'investimento, probabilmente americano che avrebbe incontrato Urbano Cairo proprio in terra statunitense durante l'estate. L'approccio però non sembra, per ora, aver dato seguito a una vera e propria trattativa. Il presidente granata avrebbe infatti rifiutato la possibilità di cedere se non dietro a una grande offerta, che, ipotizza sempre TMW, sarebbe di almeno 200 milioni. Un prezzo che evidentemente è risultato troppo alto per il fondo interessato.

Al momento quindi non sembrano esserci spiragli per una possibile cessione del Torino che dovrebbe rimanere nelle mani di Cairo e continuare la sua stagione con una rosa sicuramente più forte dell'anno scorso, sono rimasti Ricci e Schuurs e poi ci sono Bellanova e Zapata che di sicuro sono dei valori aggiunti. Il sogno è l'Europa, ma Juric dovrà trovare la chiave per far rendere al meglio tutti perché il Toro visto con il Genoa difficilmente potrà restare incollato alle grandi.