Cessione Verona, continuano i rumors

Il Verona sta davvero per essere ceduto? Il sito internet tuttomercatoweb scrive oggi di un fondo anglo-statunitense interessato all'acquisto del club con l'ex direttore sportivo Marroccu a fare da tramite tra il compratore e l'attuale presidente Setti. Non si sa molto di più, soprattutto non si sa il nome del fondo interessato, ma secondo Telenuovo ci sarebbero alcuni indizi che farebbero pensare ad un cambio di proprietà.

Il Verona infatti sembra stia aspettando per scegliere cosa fare del suo allenatore, Baroni, il cui rendimento non è dei migliori e che ha fermato la serie di sconfitte con il pareggio interno con il Lecce. Poco per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. La trattativa sarebbe seria e impostata già da qualche tempo, come dimostrerebbe il muro alzato per la cessione in estate dei pezzi pregiati come Doig, Hien e Ngonge richiesti da più parti ma rimasti a Verona. Un "congelamento" dovuto proprio al cambio di società con i nuovi proprietari che dovranno, nel caso ci fosse davvero il cambio in cabina di regia, scegliere loro cosa fare.

Infine c'è il ruolo di Deutsche Bank, istituto a cui è stato dato il compito di vagliare i possibili compratori, con alcuni uomini della banca tedesca che sarebbero stati visti nella sede dell'Hellas. Per ora nessuna notizia certa, ma solo rumors che però non sono stati smentiti ufficialmente da nessuno.