Sassuolo, 30 milioni da Traorè: un'altra cessione da record

Traorè resterà al Bournemourh che ha deciso di riscattarlo già prima della fine della stagione. Il 23enne ha giocato solo sette partite con la squadra inglese dopo essere arrivato a gennaio dal Sassuolo, ma sono bastate per esercitare il riscatto dal prestito e portare nelle casse dei neroverdi 30 milioni di euro, una somma che entra di diritto nell'album dei record.

Da Scamacca a Traorè: le cessioni milionarie del Sassuolo

L'ingente somma è infatti la seconda più alta mai ricevuta dal Sassuolo in cambio di un giocatore, nella speciale classifica delle cessioni da record del club Traorè si piazza subito dietro a Scamacca che la scorsa estate aveva deciso di trasferirsi al West Ham con gli inglesi che avevano pagato 36 milioni più bonus il suo cartellino.

A completare il podio è Manuel Locateli che la Juventus ha pagato 25 milioni di euro due estati fa, alle sue spalle c'è Stefano Sensi per cui l'Inter ha sborsato altri 25 milioni, mentre a gennaio 2022 l'Atalanta si assicurò Boga per 22. Nel top ten entrano anche Politano, sempre all'Inter per 21 milioni, Demiral, alla Juventus per 19,5, Zaza, ancora ai bianconeri per 18, Duncan, alla Fiorentina per 15, Defrel finito alla Roma per la stessa cifra e infine Vrsaljko che l'Atletico Madrid pagò 14 milioni nel 2017. In totale con sole dieci cessioni il Sassuolo si è portato a casa 215 milioni di euro, una cifra importante per un club che è ormai una realtà della Serie A grazie anche alla sua capacità di far crescere i talenti in rosa. Il mercato sta per arrivare e anche la prossima estate potrebbe potare in dote un bel gruzzolo visto che già si sta scatenando l'asta per il centrocampista Frattesi.