Champions League 2021/2022, dove vedere tutte le partite in diretta tv (Sky, Mediaset ed Amazon) e streaming

Cresce l'attesa per il via della massima competizione continentale per club

Grande attesa per l'edizione 2021-2022 della Champions League, ai cui nastri di partenza si presenterà con il titolo di campione in carica il Chelsea di Thomas Tuchel, che lo scorso 29 maggio ha superato in finale per 1-0 il Manchester City di Pep Guardiola. Il torneo, nella prossima stagione, sarà trasmesso da tre emittenti: Sky, Mediaset ed Amazon. Vediamo nel dettaglio come sarà ripartita la programmazione.

Champions League 2021/2022, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Per quanto riguarda la fase a gironi, Sky trasmetterà tutte e otto le partite del martedì, mentre su Mediaset Infinity ne saranno visibili sette. La miglior partita di una squadra italiana che gioca alle 21 sarà inoltre trasmessa da Canale 5. Il mercoledì, invece, sette gare saranno visibili su Sky e Mediaset Infinity, mentre il miglior match della serata sarà in esclusiva su Amazon Prime Video.

Per quanto riguarda ottavi e quarti di finale, il martedì sarà trasmessa la miglior partita su Canale 5, mentre una gara sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky. Il mercoledì la miglior sfida della serata sarà trasmessa da Amazon Prime, mentre una partita sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity. Passando alle semifinali, il martedì avremo una partita su Canale 5 e su Sky, mentre il mercoledì un match su Amazon Prime Video. La finale, invece, trasmessa da Canale 5 e Sky.