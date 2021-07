Champions League 2021/2022, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le maggiori candidate alla vittoria finale dell'edizione 2021/2022 della Champions League secondo i principali bookmakers. Difficile, stando alle quote, che la coppa dalle grandi orecchie possa essere alzata da una squadra italiana, con la Juventus che, in questo caso, sembra avere più chances di Inter, Atalanta e Milan. Nella griglia di partenza non parte in prima fila neanche il Chelsea, che, a sorpresa, ha trionfato nella scorsa stagione superando il Manchester City in finale in un acceso derby inglese.

Champions League 2021/2022, le favorite alla vittoria finale

Per Snai e Sisal è il Manchester City, quotato a 4, la favorita numero uno, mentre per Eurobet in pole position c'è il Psg di Pochettino (quota 5). Prima contendente di questo duo è il Bayern Monaco (quota 6 per Snai e Sisal, 7 per Eurobet), mentre le italiane si trovano più indietro: la Juventus è quotata 18 da Eurobet e 16 da Snai e Sisal, l'Inter 25 da Snai, 33 da Sisal e 41 da Eurobet, l'Atalanta 33 da Snai e Sisal e 51 da Eurobet, mentre la vittoria del Milan è quotata a 33 da Sisal, 50 da Snai e 67 da Eurobet.

Vincente Champions League 2021/2022, le quote Snai

Manchester City 4

Bayern Monaco 6

Psg 6

Liverpool 9

Chelsea 10

Real Madrid 12

Barcellona 12

Manchester United 15

Juventus 15

Inter 25

Atletico Madrid 25

Atalanta 33

Borussia Dortmund 33

Lipsia 50

Milan 50

Ajax 65

Porto 65

Siviglia 65

Villareal 100

Sporting Lisbona 100

Lille 100

Wolfsburg 100

Zenit San Pietroburgo 150

Salisburgo 150

Dinamo Kiev 250

Brugge 250

Altro 20

Vincente Champions League 2021/2022, le quote Sisal

Manchester City 4

Bayern Monaco 6

Psg 6

Chelsea 9

Liverpool 9

Barcellona 12

Manchester United 12

Real Madrid 12

Juventus 16

Atletico Madrid 25

Atalanta 33

Borussia Dortmund 33

Inter 33

Lipsia 33

Milan 33

Ajax 66

Lille 66

Porto 66

Salisburgo 66

Siviglia 66

Benfica 100

Besiktas 100

Brugge 100

Dinamo Kiev 100

Monaco 100

Glasgow Rangers 100

Slavia Praga 100

Sporting Lisbona 100

Villareal 100

Wolfsburg 100

Zenit San Pietroburgo 100

Altro 100

Vincente Champions League 2021/2022, le quote Eurobet