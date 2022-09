Champions League 2022/2023, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

Tutto pronto per l'inizio dell'edizione 2022/2023 della Champions League. La massima competizione continentale prenderà il via nella serata di oggi, martedì 6 settembre, con la disputa di otto dei primi sedici incontri della prima giornata della fase a gironi. A vincere il trofeo, nella passata stagione, il Real Madrid, che, lo scorso 28 maggio, si impose per 1-0 sul Liverpool allo Stade de France. Quattro le formazioni italiane ai nastri di partenza: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

Champions League 2022/2023, le favorite alla vittoria finale

Secondo le agenzie di scommesse (in esame abbiamo preso Snai e Bwin), sono Manchester City e Paris Saint-Germain le candidate principali alla vittoria finale del torneo. La vittoria della formazione di Pep Guardiola è quotata 3,25 da Bwin e 3,50 da Snai, mentre il trionfo dei parigini è quotato 6 da entrambi i bookmakers. Seguono poi Liverpool e Bayern Monaco (7 per Bwin, 7,50 per Snai), Real Madrid (10 per Snai, 11 per Bwin) ed il tandem Barcellona-Tottenham (15 sia per Snai che Bwin). Per quanto riguarda le squadre italiane, quella ad avere maggiori possibilità di successo è la Juventus, quotata 25 da Snai e 29 da Bwin. Quote più alte per Milan (40 Snai, 51 Bwin), Inter (50 Snai, 51 Bwin) e Napoli (100 Snai, 101 Bwin).

Vincente Champions League 2022/2023, le quote Snai

Manchester City 3,50

Psg 6

Liverpool 7,50

Bayern Monaco 7,50

Real Madrid 10

Tottenham 15

Barcellona 15

Chelsea 20

Juventus 25

Atletico Madrid 40

Milan 40

Borussia Dortmund 50

Inter 50

Napoli 100

Ajax 100

Lipsia 100

Siviglia 150

Benfica 150

Salisburgo 150

Porto 150

Marsigilia 250

Glasgow Rangers 250

Celtic 250

Eintracht Francoforte 250

Sporting Lisbona 250

Bayer Leverkusen 250

Bruges 500

Copenaghen 500

Shakhtar Donetsk 500

Maccabi Haifa 1.000

Dinamo Zagabria 1.000

Viktoria Plzen 1.000

Vincente Champions League 2022/2023, le quote Bwin