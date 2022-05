Champions League 2022/2023, squadre qualificate e fasce del sorteggio

Con la conclusione dei principali campionati europei, va delineandosi la lista delle formazioni partecipanti all'edizione 2022/2023 della Champions League. Per quando riguarda le italiane, saranno Milan, Inter, Napoli e Juventus a prendere parte alla competizione. I rossoneri saranno inseriti in prima fascia in quanto vincitori del titolo nazionale, mentre i nerazzurri, così come i partenopei, saranno in terza fascia. Seconda fascia, invece, per la Vecchia Signora, protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Squadre qualificate e fasce

Sono al momento 26 le squadre che hanno già staccato il pass per la prossima edizione della Champions League, con gli ultimi sei posti che verranno poi assegnati dalle gare di qualificazione. In prima fascia verranno inserite le formazioni vincitrici dei principali tornei nazionali: oltre al Milan, quindi, ci saranno Manchester City (campione d'Inghilterra), Real Madrid (campione di Spagna), Porto (campione di Portogallo), Bayern Monaco (campione di Germania) e Paris Saint-Germain (campione di Francia). Insieme a loro l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League, mentre l'ultimo posto sarà assegnato o al Liverpool (se vincerà la Champions) o all'Ajax (campione di Olanda).

Prima fascia: Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Psg, Porto, Eintracht Francoforte, Milan ed una tra Liverpool e Ajax

Seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham ed una tra Liverpool e Ajax

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Marsiglia?

Quarta fascia: Bruges, Celtic, Marsiglia?