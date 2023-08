Champions League 2023/2024, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

Si avvicina il via dell'edizione 2023/2024 della Champions League. La massima competizione continentale inizierà ufficialmente il 19 settembre, quando si giocheranno i primi otto dei sedici incontri della prima giornata della fase a gironi. A vincere il trofeo, nella passata stagione, il Manchester City, che, lo scorso 10 giugno, si impose per 1-0 sull'Inter nella finale di Istanbul. Quattro le formazioni italiane ai nastri di partenza: Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Champions League 2023/2024, le favorite alla vittoria finale

Secondo le agenzie di scommesse (in esame abbiamo preso Snai e Sisal), sono Manchester City e Bayern Monaco le candidate principali alla vittoria finale del torneo. La seconda affermazione consecutiva della formazione di Pep Guardiola è quotata 3 sia da Snai che Sisal, mentre il trionfo dei bavaresi è quotato 6. Segue poi il Real Madrid (7,50 per Sisal, 9 per Snai), che precede il terzetto formato da Arsenal, Barcellona e Paris Saint-Germain (quota 12 per tutte e tre le formazioni sia per Snai che per Sisal). Per quanto riguarda le italiane, quelle ad avere maggiori possibilità di successo sono Inter e Napoli, quotate a 25. Quote più alte per Milan (33) e Lazio (50 per Snai, 100 per Sisal).

Vincente Champions League 2023/2024, le quote Snai

Manchester City 3

Bayern Monaco 6

Real Madrid 9

Paris Saint-Germain 12

Arsenal 12

Barcellona 12

Manchester United 18

Newcastle 22

Inter 25

Napoli 25

Atletico Madrid 33

Borussia Dortmund 33

Milan 33

Lipsia 50

Lazio 50

Benfica 50

Real Sociedad 75

Porto 75

Siviglia 75

Union Berlino 100

Feyenoord 100

Lens 150

Celtic 200

Salisburgo 200

Shakhtar Donetsk 200

Stella Rossa 300

Vincente Champions League 2023/2024, le quote Sisal