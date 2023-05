Champions League 2023-2024, in otto sono già qualificate

La Champions League 2022-2023 sta per entrare nel suo momento decisivo. Domani inizieranno le semifinali che metteranno una di fronte all'altra Real Madrid-Manchester City e Inter-Milan. Le due squadre che passeranno si contederanno il trofeo nella finalissima di Istanbul di sabato 10 giugno.

Champions League 2023/2024: Napoli già qualificato

Poi si inizierà a pensare alla prossima edizione che vedrà al via 32 squadre. Otto sono quelle già sicure di esserci grazie ai piazzamenti nei rispettivi campionati. Per l'Italia ci sarà di sicuro il Napoli, mentre per gli altri posti è tutto in bilico con Juventus, Inter, Lazio, Roma, Milan e Atalanta a giocarsi tutto in un incredibile rush finale.

Alla Champions League 2023/2024 parteciperanno le inglesi Arsenal e Manchester City, con gli altri due posti di Premier League ipotecati da Manchester United e Newcastle, ci sarebbe il Liverpool a meno uno e in grande rimonta ma ha una gara in più e quindi parte sfavorito. In Germania qualificato il Bayern Monaco e vicinissimo alla certezza anche il Borussia Dortmund, le due squadre che stanno dando vita al lungo duello per il titolo, alle loro spalle la lotta per l'Europa che conta è tra Friburgo, Lipsia e Union Berlino tutte in un solo punto.

La situazione in Liga e Ligue 1

In Liga situazione abbastanza definita anche se solo il Barcellona è già qualificato alla prossima Champions League. Alle sue spalle l'Atletico ha superato il Real, entambe aspettano solo la matematica, quasi impossibile per tutte le altre riprendere anche la Real Sociedad che viagga con sette punti di vantaggio sul Villarreal quinto.

Saranno protagoniste l'anno prossimo anche Celtic, Stella Rossa e Benfica, mentre in Ligue 1 deve ancora staccare il pass il PSG che però è molto vicino al titolo, alle sue spalle è lotta a due tra Lens e Marsgilia a quota 72 e 70, una andrà ai gironi, l'altra dovrà passare dai preliminari.