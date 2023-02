Tabellone Champions League 2022/2023: calendario, date e orari di tutte le partite

La Champions League sta per entrare nel vivo, conclusa la fase a gironi con esclusioni eccellenti come quelle di Juventus, Barcellona e Atletico Madrid, la competizione più importante del calcio europeo per club si presenta alla fase eliminatorie con partite di andata e ritorno fino alle semifinali. Il regolamento è quello dello scorso anno, niente regola del gol in trasferta quindi e semplice somma delle reti tra i due incontri per sapere chi passerà il turno.

Agli ottavi di finale sono passate tre italiane, il Milan che se la vedrà con il Tottenham, il Napoli che incontrerà l'Eintracht Francoforte e l'Inter che invece dovrà cercare di superare il Porto. Già al primo turno di scontri diretti ci sono due grandi sfide quella tra PSG e Bayern Monaco e tra Liverpool e Real Madrid.

Gli ottavi di finale di Champions League

Di seguito le date delle gare di andata e ritorno degli ottavi di finale, tutte le partite sono in programma alle ore 21:

14 febbraio e 8 marzo Milan - Tottenham

14 febbraio e 8 marzo PSG - Bayern Monaco

15 febbraio e 7 marzo Club Brugge - Benfica

15 febbraio e 7 marzo Borussia Dortmund - Chelsea

21 febbraio e 15 marzo Liverpool - Real Madrid

21 febbraio e 15 marzo Eintracht Francoforte - Napoli

22 febbraio e 14 marzo Lipsia - Manchester City

22 febbraio e 14 marzo Inter - Porto

Le date dai quarti alla finale

Venerdì 17 marzo, conclusi gli ottavi, ci sarà il sorteggio dei quarti di finale che decreterà gli accoppiamenti del turno e anche come continuerà il tabellone fino alle semifinale. Queste le date delle partite che condurranno alla finalissima

Quarti di finale, andata 11/12 aprile e ritorno 18/19 aprile

semifinali, andata 9/10 maggio e ritorno 16/17 maggio

La finalissima che decreterà i nuovi campioni d'Europa si disputerà invece sabato 10 giugno allo stadio Ataturk di Istanbul, lo stesso del 2005 in cui il Liverpool firmò una delle più incredibili rimonte della storia del calcio contro il Milan.

Dove vedere la Champions League in diretta tv e streaming

La Champions League 2022/2023 sarà trasmessa in diretta tv e streaming in Italia atraverso tre canali. Le partite saranno visbili tutte su Sky, tranne quelle in esclusiva su Amazon Prime Video. Una volta per turno ci sarà anche una gara in diretta in chiaro su Canale 5 e Mediaset metterà a disposizione degli abbonati alla piattaforma Infinity + tutte le ultime gare.