Come cambia la Champions League dal 2024/2025: il nuovo format

La Champions League cambia format. A partire dalla stagione 2024/2025, la massima competizione europea si rinnoverà profondamente, attuando una vera e propria rivoluzione già a partire dal numero delle squadre partecipanti, che passeranno dalle 32 attuali a 36. I quattro posti in più disponibili verranno così assegnati: uno in più alla quinta federazione del ranking Uefa, uno alla vincitrice del campionato tra le nazioni non al top nel ranking ed uno a testa alle due federazioni che avranno ottenuto il miglior risultato generale nella stagione precedente. Per tale motivo, il quinto posto in campionato potrebbe valere il pass per la Champions League.

Il format

Le 36 squadre partecipanti non saranno inoltre suddivise in gruppi: ci sarà infatti un girone unico concepito come un campionato. Non tutte le formazioni si incontreranno però tra loro: ogni squadra giocherà 8 partite (quattro in casa e quattro in trasferta) con lo stesso numero di avversari divisi per fascia e sorteggiati. Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni classificate dal nono al 24esimo posto si affronteranno in spareggi su gare di andata e ritorno. Dal 25esimo posto in giù, invece, ci sarà l'eliminazione senza alcune retrocessione nelle coppe inferiori.

Fino alla finale non sono previste partite nel weekend in modo da rispettare i calendari dei campionati. L'inizio della nuova Champions è previsto per metà settembre, con le ultime due giornate della prima fase che si disputeranno a metà gennaio. Verrà inoltre introdotta la cosiddetta "settimana esclusiva", durante la quale si giocheranno soltanto le partite di una singola competizione europea spalmate su martedì, mercoledì e giovedì.