Le squadre già qualificate alla prossima Champions League

La rivoluzione è pronta a partire, la Champions League cambia nella prossima stagione con una nuova formula e tante gare in più. Niente più gironi da quattro squadre ma una classifica unica per tutte e 36 le qualificate che saranno sicure di giocare almeno otto partite, contro le sei di oggi. Alla fine del primo round si qualificheranno agli ottavi di finale solamente le prime otto che saranno raggiunte da chi vincerà il playoff (andata e ritorno) a cui accederanno tutti i club compresi tra il nono e il ventiquattresimo posto. Da quel punto in poi ci sarà l'uscita definitiva dall'Europa, niente retrocessione in Europa League quindi come avviene adesso per le terze qualificate del girone.

Champions Leaue 2024/2025, le squadre già qualificate

L'Italia avrà sicuramente cinque squadre avendo il miglior ranking ma corre per averne addirittura sei se una tra Atalanta e Roma dovessero vincere l'Europa League restando fuori dai primi cinque posti in campionato. Sarebbe un sogno per il nostro calcio che ad oggi ha qualificato Inter e Milan.

Nella prossima Champions League ci saranno di sicuro anche le quattro semifinaliste di questa edizione, Real Madrid, PSG, Bayern Monaco e il Borussia Dortmund che grazie al successo con i parigini ha alzato la Germania al secondo posto del ranking meritandosi così cinque posti come l'Italia. Già sicuri della qualificazione anche Bayer Leverukusen, Psv Eindhoven, Feyenoord, Arsenal, Manchester City, Barcellona, Stoccarda e Lipsia.

Tanti ancora i posti disponibili con un solo dei top campionati che ha già chiuso la partita, la Bundesliga i cui verdetti per le prime cinque posizioni sono stati emessi. In tutti gli altri c'è ancora spazio così come nei campionati delle altre nazioni.