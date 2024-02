Champions League, perché l'Italia può avere sette squadre nel 2024/2025

A partire dalla stagione 2024/2025 la Champions League cambierà format, con 36 formazioni contro le attuali 32 a prendere parte al torneo. L'ampliamento del numero delle partecipanti potrebbe avere un risvolto particolare per il nostro calcio, con ben sette squadre che, potenzialmente, potrebbero prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea. Uno scenario difficile, che tuttavia, con il verificarsi di particolari incastri, potrebbe anche prendere forma.

Le combinazioni

A partire dalla stagione 2024/2025, le squadre italiane ad ottenere il pass per la Champions League potrebbero passare da quattro a cinque. Per far sì che ciò avvenga la Serie A dovrebbe occupare una delle prime due posizioni nel ranking Uefa, scenario ad oggi altamente plausibile dato il primo posto attuale. Il quinto slot spetterebbe alla quinta classificata in campionato.

Un sesto slot potrebbe poi aprirsi nel caso in cui una tra Napoli e Lazio, impegnate negli ottavi di finale rispettivamente contro Barcellona e Bayern Monaco, dovesse vincere la Champions e, allo stesso tempo, chiudere il campionato dopo le prime quattro posizioni (o dopo le prime cinque se la Serie A dovesse piazzarsi al primo o secondo posto nel ranking Uefa). In questo caso una tra Napoli e Lazio accederebbe alla nuova Champions senza escludere le italiane qualificate in base al piazzamento in campionato.

Esiste, infine, la possibilità di un settimo slot. In questo caso una tra Roma, Atalanta e Milan dovrebbe vincere l'Europa League terminando il campionato fuori dalle prime quattro (o dalle prime cinque se l'Italia dovesse ottenere uno slot in più al termine della stagione). Insomma, uno scenario "limite" previsto tuttavia dal regolamento, che, per ogni nazione, ammette un numero massimo di sette partecipanti alla Champions League.