La nuova Champions: dal 2024 pioggia di miliardi (e di impegni)

Il colpo di cannone è arrivato nella tarda serata di ieri, sparato dalla stampa britannica sotto forma di indiscrezione, riguardante i contenuti di una lettera inviata da Nasser Al-Khelaïfi – numero uno del Paris Saint Germain – ai club membri dell’ECA, organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo che ricomprende 234 sodalizi continentali e presieduto dallo stesso Al-Khelaïfi, successore di Andrea Agnelli.

Sul piatto, ben quindici miliardi di euro, spalmati in tre anni, in diritti mediatici e commerciali, a beneficio di club che parteciperanno alle edizioni della Champions League dal 2024 fino al 2027. Un aumento degli introiti pari a circa il 40%, garantito dalla trasformazione della gestione della commercializzazione delle competizioni, i quali saranno affidati a TEAM Marketing e Relevant Sports Group.

Si tratta di una vera e propria ripartenza in grande stile (o meglio, come definita dal presidente dell’ECA, “una nuova alba”) finalizzata a garantire maggiori opportunità economiche. Ma anche – per utilizzare un termine calcistico – un autentico contropiede che prende di infilata quei top team che alcuni mesi fa si erano spesi nell’organizzazione di una SuperLega elitaria, ristretta a poche realtà di vertice (gruppo capeggiato da Juventus, Real e Barcellona) che hanno strada facendo incassato il rifiuto di diverse società di Premier League e italiane – Milan e Inter – sulla spinta anche dei malumori esternati da tifosi ed appassionati.

Già resa nota, nei mesi passati, la formula che diventerà operativa dal 2024: passaggio a 36 squadre, quattro in più dell’attuale format, ed abolizione dei gironi eliminatori. Ogni formazione disputerà almeno dieci incontri, cinque dei quali tra le mura amiche, con accoppiamenti decisi mediante sorteggio diviso per quattro fasce in base al ranking UEFA. La classifica che ne deriverà permetterà alle prime otto in graduatoria di passare alla seconda fase, che si disputerà con le medesime modalità di quella ora in vigore (tabellone tennistico, con ottavi-quarti-semifinali a doppia sfida, e finale secca in campo neutro). Le squadre finite tra la 9a e la 24a posizione disputeranno un play-off andata/ritorno al termine del quale le vincenti si posizioneranno nelle restanti otto caselle della griglia degli ottavi di finale. Per le ultime dodici, invece, arriverà l’eliminazione dalla competizione. Prevista anche, in una logica che ricalca quella – ad esempio – dei tornei dello Slam nel tennis, la concessione di alcune wild card riservate alle squadre di élite che non siano riuscite a raggiungere la qualificazione alla prima fase.

E mentre anche per le altre due competizioni continentali, Europa League e Conference League, è allo studio un restyling della formula tale da avvicinarla a quella della Champions, insieme al tornaconto economico crescono le perplessità su un format che obbligherebbe la regina d’Europa a giocare un minimo di diciassette partite per alzare la Coppa dalle grandi Orecchie (contro le tredici attuali), numero che sale ulteriormente nel caso in cui la vincente arrivi al tabellone della seconda fase dai play-off. Un calendario che, per i top club, rischia peraltro di congestionarsi ulteriormente qualora la FIFA decidesse di varare ufficialmente un maxi torneo da 24 per l’assegnazione della Coppa del Mondo per club, progetto stoppato dalla Pandemia ma ritornato d’attualità, che quindi allargherebbe la cerchia delle partecipanti intasando ancora di più l’agenda degli impegni delle formazioni più titolate. Ed il giocare una volta a settimana, dal 2024, potrebbe diventare quindi non più la regola, ma solo un’eccezione.