Tabellone Champions League 2023/2024: calendario, date e orari di tutte le partite

La Champions League entra nel vivo, da oggi, 13 febbraio, scattano gli ottavi di finale con sfide di andate e ritorno che serviranno a scremare il gruppo delle migliori sedici. In corsa sono rimaste tre italiane su quattro: Napoli, Inter e Lazio mentre ha salutato la competizione il Milan che dopo il terzo posto nel girone è retrocesso in Europa League. I gruppi non hanno portato grandi sorprese, le big sono tutte avanzate alle eliminatorie se si esclude il Manchester United.

Date e orari degli ottavi di Champions League

Si riparte quindi dagli ottavi di finale che saranno spacchettati in due settimane diverse, questo il calendario con calcio d'inizio di tutte le partite alle 21

Copenaghen-Manchester City 13 febbraio e 6 marzo

Lipsia-Real Madrid 13 febbraio e 6 marzo

PSG-Real Sociedad 14 febbraio e 5 marzo

Lazio Bayern Monaco 14 febbraio e 5 marzo

PSV-Borussia Dortmund 20 febbraio e 13 marzo

Inter-Atletico Madrid 20 febbraio e 13 marzo

Porto-Arsenal 21 febbraio e 12 marzo

Napoli-Barcellona 21 febbraio e 12 marzo

Le date degli altri turni

Dopo gli ottavi di finale toccherà a quarti di finale, semifinali e finale con sorteggio del tabellone che avverrà il 15 marzo. I quarti di finale si disputeranno il 9 e il 10 aprile, le gare di andata, e il 15 e il 16 aprile quelle di ritorno. Doppio turno anche per le semifinali che vedranno le migliori quattro d'Europa in campo il 30 aprile e il primo maggio e il 7 e l'8 maggio. Tutte le gare anche in questo caso inizieranno alle 21

Quando e dove si gioca la finale di Champions League?

L'obiettivo di tutte le rimaste in gara è quello di arrivare alla finale di Wembley con l'impianto londinese che sarà il teatro dell'ultima sfida l'1 giugno alle 21. Completamente rinnovato nel 2007, lo storico stadio della capitale inglese ha già ospitato la finale di Coppa dei Campioni o Champions League per ben sette volte, in due occasioni sono state protagoniste le italiane con il Milan che ha battuto il Benfica 2-1 nel 1963 e la Sampdoria che invece è stata beffata dal Barcellona allo scadere 1-0.

Dove vedere la Champions League in diretta tv e streaming?

La Champions League 2023/2024 viene trasmessa interamente in tv da Sky sui proprio canali sport e in streaming sulla App Sky Go e Now. In ogni turno c'è poi una gara in esclusiva su Amazon Prime così come una volta ogni settimana viene trasmessa in diretta e in chiaro una partita su Canale 5. Mediaset offre infine a pagamento lo streaming su Infinity +.