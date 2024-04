Champions League, il calendario delle semifinali: date e orari

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Queste le quattro formazioni che hanno staccato il pass per le semifinali di Champions League, in programma tra il 30 aprile ed il 7 maggio. Gialloneri, parigini, bavaresi e madrileni, nei quarti, hanno avuto rispettivamente la meglio su Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester City. Un turno, quello appena concluso, che ha regalato gol, emozioni e spettacolo, rendendo la manifestazione quanto mai avvincente. Ed anche le semifinali si preannunciano non da meno.

Il calendario delle semifinali

Ad aprire il programma delle semifinali sarà Bayern Monaco-Real Madrid, in programma in Germania martedì 30 aprile. Borussia Dortmund-Psg, invece, si giocherà mercoledì 1 maggio. Una settimana dopo sono poi previste le partite di ritorno: Psg-Borussia Dortmund martedì 7 maggio e Real Madrid-Bayern Monaco mercoledì 8 maggio. Tutte le gare avranno inizio alle 21.

Questo, quindi, il calendario nel dettaglio delle semifinali di Champions League: