Inter-Milan, quanto vale l'accesso alla finale di Champions League

Ci siamo. Nella serata di oggi, martedì 16 maggio, conosceremo chi, tra Milan e Inter, volerà a Istanbul per la finale di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno. Le due formazioni, a San Siro, si sfideranno infatti nel ritorno della semifinale, con i nerazzurri che si presenteranno all'appuntamento forti del 2-0 conquistato nella gara di andata grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. I rossoneri, per avere la meglio sui cugini, saranno quindi chiamati a compiere una vera e propria impresa per ribaltare l'esito del confronto. Chi passerà il turno, affronterà poi nell'ultimo atto del torneo una tra Real Madrid e Manchester City.

Quanto vale l'accesso alla finale

Fino a questo momento, il Milan, grazie al suo cammino in Europa, ha incassato già 85 milioni di euro, mentre l'Inter ne ha portati a casa poco più di 82. Cifre inferiori da quelle che sono entrate nelle casse di Manchester City (113 milioni) e Real Madrid (115 milioni), che hanno potuto contare su una quota più alta derivante dal ranking storico/decennale. La qualificazione alla finale garantisce un ulteriore introito di 15,5 milioni di euro, cifra a cui deve poi aggiungersi una quota maggiorata di market pool. Chi si porterà a casa il trofeo, infine, potrà contare su altri 4,5 milioni.

Ciò significa che l'Inter, raggiungendo la finale, incasserebbe complessivamente 98 milioni di euro dall'attuale edizione della Champions League, mentre il Milan toccherebbe quasi quota 101 milioni. Senza dimenticare, poi, i vari incassi del botteghino.