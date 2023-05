Champions League, quale sarà la finale secondo i bookmakers

Tutto pronto per le semifinali di Champions League. Tra il 9 ed il 10 maggio si giocheranno le gare di andata, con il programma che sarà aperto martedì da Real Madrid-Manchester City a cui seguirà mercoledì Milan-Inter, mentre tra il 16 ed il 17 sono in calendario le partite di ritorno (martedì 16 Inter-Milan, mercoledì 17 Manchester City-Real Madrid). Due sfide che si preannunciano spettacolari, per diversi motivi: nella sfida tra spagnoli e inglesi si troveranno l'una di fronte all'altra le due grandi favorite alla vittoria finale del torneo, mentre tra rossoneri e nerazzurri andrà in scena un derby sempre vietato ai deboli di cuore.

La finale più probabile secondo i bookmakers

La finale più probabile, secondo i bookmakers, è quella tra Manchester City e Inter. Per le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai ed Eurobet), gli inglesi sono infatti nettamente favoriti nel doppio confronto con il Real Madrid, con il passaggio del turno dei Citizens quotato 1.35 contro il 2.95-3.35 dei madrileni. Divario minore nel derby di Milano, con i nerazzurri che hanno comunque maggiori chance rispetto ai rossoneri: tra 1.55 e 1.65 la quota della formazione di Simone Inzaghi, tra 2.25 e 2.35 quella dei rossoneri. Seconda finale più probabile, tenendo conto delle quote, è quindi quella tra Manchester City e Milan, terza quella tra Inter e Real Madrid mentre la meno probabile è Milan-Real Madrid.

La finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League si giocherà sabato 10 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Sarà la seconda volta che la finalissima si disputerà in questo impianto dopo l'edizione 2004/2005: in quell'occasione il Liverpool, dopo aver rimontato ben tre reti di svantaggio, superò il Milan ai calci di rigore.