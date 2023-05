Inter-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia di un posto per la finalissima. Inter e Milan, reduci in campionato rispettivamente dalla vittoria con il Sassuolo e dalla sconfitta di Spezia, si affronteranno martedì 16 maggio alle 21 a San Siro nel ritorno della semifinale di Champions League. Una sfida alla quale i nerazzurri si presenteranno forti del 2-0 conquistato all'andata: i rossoneri, per ribaltare l'esito del confronto, saranno quindi chiamati ad una vera e propria impresa. Il Diavolo, per passare il turno, dovrà vincere con almeno tre reti di scarto. In caso di vittoria degli uomini di Pioli con due gol di vantaggio, si andrà invece ai tempi supplementari, con tutti gli altri risultati avanti l'Inter.

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita di ritorno contro il Milan, potrà contare sull'intera rosa a disposizione eccezion fatta per Skriniar, per il quale la stagione potrebbe essere già finita. Modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Dzeko favorito su Lukaku per comporre il tandem offensivo con Lautaro Martinez. A centrocampo Calhanoglu preferito a Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai lati del turco. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, in difesa il terzetto formato da Darmian, Acerbi e Bastoni.

Inter-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Bennacer, per il quale la stagione è già finita dopo l'infortunio al ginocchio riportato nella gara di andata. Recuperato Leao, che riprenderà il suo posto dal primo minuto nel terzetto dei trequartisti alle spalle di Giroud insieme a Diaz e Saelemaekers. A centrocampo Krunic al fianco di Tonali, in difesa Thiaw favorito su Kjaer e Kalulu per comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Calabria ed Hernandez.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Milan, in programma martedì 16 maggio alle 21 a San Siro e valevole per la semifinale di ritorno di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.