Inter-Milan, il pronostico: chi volerà in finale di Champions League?

Inter-Milan, atto secondo. Dopo il successo degli uomini di Inzaghi per 2-0 nella sfida di andata, nerazzurri e rossoneri si troveranno nuovamente gli uni di fronte agli altri martedì 16 maggio alle 21 a San Siro nel ritorno della semifinale di Champions League. Chi passerà il turno, nella finalissima, se la vedrà contro una tra Real Madrid e Manchester City.

Inter-Milan, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Ottimo momento di forma per l'Inter, che, con il Sassuolo, ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Empoli, Lazio, Verona e Roma. Un ruolino di marcia che ha permesso ai nerazzurri di risalire fino al terzo posto della classifica, a +5 dalla quinta posizione occupata proprio dal Milan e a -3 dalla Juventus di Massimiliano Allegri. La formazione di Inzaghi, nelle ultime settimane, ha ritrovato brillantezza soprattutto in fase offensiva.

Inter-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Momento di forma opposto, invece, per il Milan, reduce in campionato dalla sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia. Un ko arrivato dopo l'affermazione con la Lazio, giunta, a sua volta, dopo i pareggi con Roma e Cremonese. I rossoneri, in questa seconda parte di stagione, hanno faticato enormemente a trovare continuità di rendimento scivolando fino al quinto posto.

Inter-Milan, il pronostico

Il risultato dell'andata mette chiaramente in discesa la strada verso la finale per l'Inter, tornata brillante e compatta nelle ultime settimane. Nel match dello scorso mercoledì, inoltre, la superiorità nerazzurra è stata evidente in tutti i reparti, con il punteggio finale che avrebbe forse potuto essere anche più ampio. La sensazione, quindi, è che difficilmente il Milan possa compiere l'impresa, con gli uomini di Simone Inzaghi fortemente favoriti per la qualificazione.