Champions League, dove vedere le partite della fase a gironi dell'Inter

Inizierà mercoledì 20 settembre l'avventura dell'Inter nella Champions League 2023/2024. I nerazzurri, arrivati nella scorsa edizione fino in finale, dove sono poi stati battuti per 1-0 dal Manchester City di Pep Guardiola, sono stati inseriti nel girone D insieme a Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Un raggruppamento, sulla carta, ampiamente alla portata di Lautaro Martinez e compagni, che hanno come obiettivo minimo la qualificazione agli ottavi di finale.

Champions League, fase a gironi: le partite dell'Inter in tv

Il cammino europeo, per l'Inter, inizierà con la sfida esterna contro la Real Sociedad, in programma mercoledì 20 settembre. Il 3 ottobre sarà poi la volta del match interno con il Benfica, mentre il 24 ottobre i nerazzurri faranno visita al Salisburgo. L'8 novembre, a San Siro, la partita di ritorno contro gli svizzeri, con il cammino degli uomini di Inzaghi nella fase a gironi che terminerà poi con la partita esterna con il Benfica (29 novembre) e quella interna con la Real Sociedad (12 dicembre).

Di seguito dove vedere le partite dell'Inter nella fase a gironi in tv: