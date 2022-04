Champions League, Liverpool-Villarreal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo lo spettacolo offerto nella serata di ieri da Manchester City e Real Madrid, con la gara terminata sul punteggio di 4-3 in favore della formazione di Pep Guardiola, si disputerà oggi, mercoledì 27 aprile, la seconda semifinale di andata della Champions League. Alle 21 il Liverpool di Klopp ospiterà ad Anfield il Villarreal di Emery, con i Reds, che ai quarti hanno avuto la meglio sul Benfica, che si presentano all'incontro nettamente favoriti. Gli spagnoli, tuttavia, non sono avversari da prendere sotto gamba e nei turni precedenti hanno eliminato le più quotate Juventus e Bayern Monaco. Insomma, per gli inglesi l'ostacolo "Sottomarino Giallo" potrebbe rivelarsi più insidioso del previsto.

Liverpool-Villarreal, le scelte di Klopp

Klopp, per il primo round contro il Villarreal, si affiderà al consueto 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Salah, Mané e Luis Diaz. In mezzo al campo spazio per Fabinho, Henderson e Thiago Alcantara: solo panchina per Keita. In difesa Konaté è in vantaggio su Matip per comporre la coppia centrale con Van Dijk, mentre a presidiare le corsie esterne ci saranno Alexander-Arnold e Robertson. Alisson tra i pali.

Liverpool-Villarreal, le scelte di Emery

Emery, dall'altra parte, dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza, con Chukwueze e Danjuma a comporre il tandem offensivo. A centrocampo coppia centrale formata da Capoue e Parejo con Coquelin e Lo Celso sulle corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà composta da Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupinan. L'alternativa potrebbe essere il 4-3-3, con Lo Celso nel tridente d'attacco insieme a Danjuma ed Alcacer, che prenderebbe il posto di Chukwueze.

Liverpool-Villarreal, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso; Chukwueze, Danjuma. All. Emery

Liverpool-Villarreal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Liverpool-Villarreal sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.