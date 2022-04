Champions League, Liverpool-Villarreal 2-0: i Reds ipotecano la finale

Pronostico rispettato. Il Liverpool, nella semifinale di andata di Champions League, supera per 2-0 ad Anfield il Villarreal ed ipoteca la finalissima. Il Sottomarino Giallo, dopo essere riuscito a mantenere inviolata la propria porta nel corso del proprio tempo, ha ceduto nella ripresa, quando prima un'autorete di Estupinan e poi il timbro di Mané hanno consegnato la sfida nelle mani degli inglesi. Martedì 3 maggio, in Spagna, il match di ritorno.

Liverpool-Villarreal, la cronaca

Klopp si affida al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Salah, Mané e Luis Diaz, mentre Emery opta per il 4-4-2, con Danjuma a far coppia con Chukwueze in attacco. Il Liverpool prende subito in mano il comando delle operazioni e lancia il primo squillo al 12', quando Mané, sul traversone di Salah, non riesce ad indirizzare il pallone di testa verso la porta. Il Villarreal si limita alla fase difensiva ed i Reds continunano a premere: prima, al 33', ci prova Mané, la cui conclusione viene deviata in angolo da Albiol, poi, al 42', Thiago Alcantara colpisce il palo con una botta da fuori area.

La pressione del Liverpool continua anche ad inizio ripresa e viene premiata al 53', quando Estupinan devia nella propria porta un cross di Henderson. Gli spagnoli accusano il colpo e gli inglesi ne approfittano per colpire ancora due minuti più tardi, con Mané che, servito alla perfezione da Salah sul filo del fuorigioco, batte con freddezza Rulli. I Reds si limitano poi a gestire la gara, con il Villarreal incapace di rendersi davvero pericoloso dalle parti di Alisson.

Il tabellino di Liverpool-Villarreal

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (81′ Joe Gomez), Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson (72′ Keita), Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Manè (72′ Jota), Luis Diaz (81′ Origi). All. Klopp

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan (72′ Trigeuiros); Chukwueze (72′ Dia), Parejo (72′ Aurier), Capoue, Coquelin (59′ Pedraza); Lo Celso; Danjuma (85′ Alcacer). All. Emery

Marcatori: 53′ aut. Estupinan, 55′ Manè (L)

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Note: ammoniti Van Dijk (L); Estupinan, Lo Celso (V)