Milan-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il primo atto di una doppia sfida che si preannuncia infuocata. Mercoledì 10 maggio, alle 21 a San Siro, si giocherà la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter (ritorno in programma martedì 16). Un match che promette scintille, con entrambe le formazioni che, arrivate a questo punto, vogliono staccare il pass per la finalissima. I rossoneri si presentano all'appuntamento dopo aver eliminato ai quarti il Napoli di Luciano Spalletti, mentre i nerazzurri, nel turno precedente, hanno avuto la meglio sui portoghesi del Benfica. Chi passerà, nell'ultimo atto del torneo se la vedrà con una tra Manchester City e Real Madrid.

Milan-Inter, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara di andata contro l'Inter, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Leao, che ha riportato un'elongazione all'adduttore della coscia destra nel corso del match di campionato contro la Lazio. Se il portoghese non dovesse recuperare, ci sarà spazio per Saelemaekers insieme a Bennacer e Diaz sulla trequarti a sostegno del terminale offensivo Olivier Giroud. A centrocampo spazio per Krunic al fianco di Tonali, mentre in difesa il prescelto per comporre la coppia centrale con Tomori dovrebbe essere Kjaer. Terzini Calabria ed Hernandez.

Milan-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, si affiderà al consueto 3-5-2, con un paio di ballottaggi. Il primo è in attacco, con Lukaku che prova ad insidiare Dzeko per la maglia al fianco di Lautaro Martinez, con il bosniaco però ancora favorito. Il secondo, invece, è in mezzo al campo, con Calhanoglu e Brozovic a contendersi il ruolo di regista: in vantaggio, al momento, sembra essere il turco. Formazione per il resto fatta, con Darmian, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto difensivo, Barella e Mkhitaryan ad agire come mezzali e Dumfries e Gosens sulle corsie esterne.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemakers; Giroud. All. Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Inter, in programma mercoledì 10 maggio alle 21 a San Siro e valevole per la semifinale di andata di Champions League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. Il match sarà inoltre visibile su Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.