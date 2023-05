Champions League, Milan-Inter: il pronostico della gara di andata

Ci siamo. Mercoledì 10 maggio, alle 21, Milan e Inter si troveranno l'una di fronte all'altra nell'andata della semifinale di Champions League (ritorno in programma martedì 16). Una sfida attesa con impazienza dalle tifoserie delle due squadre e che si preannuncia quanto mai combattuta ed equilibrata.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di campionato, ha superato a San Siro per 2-0 la Lazio grazie alle reti di Bennacer ed Hernandez. Un risultato che ha permesso ai rossoneri di ritrovare i tre punti dopo i due pareggi consecutivi con Roma e Cremonese, entrambi per 1-1. Il Diavolo, che nei quarti di finale ha superato il Napoli di Luciano Spalletti, è imbattuto dallo scorso 18 marzo, quando si arrese per 3-1 alla Dacia Arena all'Udinese di Sottil. Da allora, complessivamente, quattro vittorie e cinque pareggi.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Ottimo momento di forma per l'Inter, che, con l'affermazione per 2-0 all'Olimpico contro la Roma, ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in campionato (in precedenza erano arrivate quelle con Empoli, Lazio e Verona), la quinta complessiva tenendo conto anche di quella ottenuta con la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri, che ai quarti hanno avuto la meglio sul Benfica, sembrano quindi aver finalmente trovato quella continuità di rendimento troppo spesso mancata nel corso della stagione.

Milan-Inter, il pronostico della gara di andata

Quello tra Milan e Inter si preannuncia un doppio incontro equilibrato, soprattutto nei primi novanta minuti, durante i quali entrambe le formazioni staranno attente a non scoprirsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze avversarie. La sensazione, tuttavia, è che l'Inter abbia qualcosa in più del Milan, sia per qualità sia per stato di forma psico-fisico. Se proprio dovessimo sbilanciarci, quindi, punteremmo su una vittoria di misura dei nerazzurri in questo primo round.