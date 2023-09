Champions League, dove vedere le partite della fase a gironi del Milan

Inizierà martedì 19 settembre l'avventura del Milan nella Champions League 2023/2024. I rossoneri, arrivati nella scorsa edizione fino in semifinale, dove sono poi stati eliminati dall'Inter, sono stati inseriti nel girone F insieme a Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Un raggruppamento di ferro, in cui gli uomini di Stefano Pioli saranno chiamati a tirare fuori il meglio di sé per tentare di staccare il pass per gli ottavi di finale.

Champions League, fase a gironi: le partite del Milan in tv

Il cammino europeo, per il Milan, inizierà con la sfida interna contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, in programma martedì 19 settembre. Il 4 ottobre sarà poi la volta della trasferta sul campo del Borussia Dortmind, mentre il 25 ottobre i rossoneri faranno visita al Paris Saint-Germain. Il 7 novembre, a San Siro, la partita di ritorno contro i francesi, con il cammino degli uomini di Pioli nella fase a gironi che terminerà poi con la partita interna con il Borussia Dortmund (28 novembre) e quella esterna con il Newcastle (13 dicembre).

Di seguito dove vedere le partite della fase a gironi del Milan in tv: