Napoli credici, il Liverpool non è imbattibile

E’ subito big match per il Napoli in Champions League. Gli azzurri mercoledì ricevono al Maradona i vicecampioni d’Europa del Liverpool. Serve un’impresa a Spalletti per scattare nel migliore dei modi in un gruppo che vede ai blocchi di partenza anche Ajax e Rangers e che si annuncia molto equilibrato.

Napoli-Liverpool: infortuni e trasferte i problemi dei reds

Per fortuna del Napoli oggi il Liverpool non sembra essere quello del finale della stagione passata che inanellava vittorie una dietro l’altra ed è arrivato ad un passo da vincere Champions e Premier League. I reds di Klopp non hanno iniziato al meglio la stagione, hanno sì battuto il City in Charity Shield ma al momento sono solo settimi in campionato con nove punti in sei gare. Qualche passaggio a vuoto c’è stato ed è arrivato soprattutto in trasferta dove i reds non hanno ancora vinto perdendo con il Manchester United e pareggiando con la neopromossa Fulham e nel derby con l’Everton di sabato scorso.

Il Liverpool non è più una schiacciasassi e uno dei motivi sono le assenze. Gli infortuni stanno perseguitando Klopp soprattutto in mezzo al campo dove anche al Maradona mancheranno Henderson e Keita e molto probabilmente Carvalho e Thiago Alcantara. In mediana quindi dovrebbero giocare Elliot, Fabinho e Milner, un terzetto con cui Zielinksi, Lobotka e Anguissa possono sicuramente competere.

Perché il Napoli può battere il Liverpool

Il Napoli può battere il Liverpool? La domanda è di quelle da un milioni di dollari e non proviamo a rispondere con un “sì”. Il Maradona colmo di gente ed entusiasmo può essere un fattore, lo è già stato nelle ultime due sfide entrambe vinte dai padroni di casa, e poi la squadra di Spalletti arriva al match sulle ali dell’entusiasmo.

Aspettando l’Atalanta i campani ad oggi sono primi in classifica con un Kvaratskhelia quasi immarcabile e una rosa che potrebbe essere quasi al completo. Demme è l’unico sicuro di restare fuori, mentre Lozano dovrebbe farcela andando così a chiudere il tridente con Osimhen. Difficile ma non impossibile quindi, il Napoli può davvero battere il Liverpool e iniziare nel migliore dei modi la Champions League 2022-2023.