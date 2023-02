Champions League, ottavi di finale: dove vedere le partite del 21 e 22 febbraio in tv e streaming

Si disputeranno tra il 22 ed il 23 febbraio le ultime quattro gare valevoli per l'andata degli ottavi di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. Nella giornata di martedì, alle 21, sono in programma Eintracht Francoforte-Napoli, match nel quale gli azzurri, dominatori della serie A, cercheranno il blitz per ipotecare la qualificazione, e Liverpool-Real Madrid. Mercoledì, sempre alle 21, sarà invece la volta di Inter-Porto e Lipsia-Manchester City. Le altre quattro sfide si erano invece disputate nella scorsa settimana. Gare di ritorno in programma tra il 7 e l'8 ed il 14 e 15 marzo.

Champions League, ottavi di finale: i risultati delle partite del 14 e 15 febbraio

Psg-Bayern Monaco 0-1

Milan-Tottenham 1-0

Bruges-Benfica 0-2

Borussia Dortmund-Chelsea 1-0

Champions League, dove vedere le partite del 21 e 22 febbraio

Tutte le partite della Champions League 2022/2023, ad eccezione di quella in esclusiva su Prime Video, vanno in onda su Sky, ma ogni settimana verrà trasmessa in coesclusiva una partita su Canale 5 di Mediaset, in chiaro e gratuitamente. Di seguito, nel dettaglio, dove vedere le partite in programma il 21 e 22 febbraio: